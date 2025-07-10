مستشار سابق في البنتاغون يقترح تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا

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أوصى مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" بتخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية من 28,500 جندي حاليا إلى حوالي 10 آلاف جندي.وقدم "دان كالدويل" هذه التوصية في تقرير شارك في تأليفه مع "جينيفر كافاناغ"، الزميلة الأولى ومديرة التحليل العسكري في مركز الأبحاث الأمريكي "ديفينس برايوريتيز".وفي التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، قال المؤلفان إن الموقف العسكري الأمريكي في شرق آسيا يجب إعادة تنظيمه للتركيز على موازنة القوة الصينية وحماية المصالح الأمريكية.وأوصى التقرير بتخفيض جميع الوحدات القتالية البرية غير المرتبطة بأمن القواعد من كوريا الجنوبية، إلى جانب وحدات الإشارة والمخابرات والمقرات العسكرية، وبعض وحدات الدعم والإمداد المرتبطة بها.وقال التقرير إن هذا سيؤدي إلى إزالة معظم فرقة المشاة الثانية من شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك فريق القتال المناوب ووحدات الطيران القتالي للقوات البرية.كما أوصى التقرير بنقل سربين مقاتلين من القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.وقال التقرير إن هذه الخطوات ستقلل من إجمالي الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية بأكثر من 50%، تاركة حوالي 10 آلاف فرد مع سربين مقاتلين وقوات الدعم.