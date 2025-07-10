مستشار الأمن القومي الكوري يقترح عقد قمة مبكرة مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قال "وي سونغ لاك" مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية إنه اقترح عقد قمة في أقرب وقت مع الولايات المتحدة لتسهيل التوصل إلى اتفاقيات متبادلة المنفعة بشأن مختلف القضايا المعلقة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "وي" أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي، بعد عودته مباشرة من زيارة استغرقت 3 أيام إلى الولايات المتحدة.وخلال الزيارة، التقى "وي" بوزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، لمناقشة قضايا الأمن والتجارة.وقال "وي" إن "روبيو" أعرب عن تأييده لذلك المقترح، ولكن لم تتم مناقشة موعد محدد لعقد تلك القمة.وقال أيضا إن الرسوم الجمركية هي قضية رئيسية بين سيول وواشنطن، لذلك فإن التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية يمكن أن يسهل عقد القمة، لكن هناك عوامل أخرى مثل القضايا الإقليمية والأمنية، التي يمكن أن توفر زخما لمحادثات القمة.