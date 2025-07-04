عدد ضحايا ضربات الشمس في كوريا يتجاوز 200 شخص في يوم واحد

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تجاوز عدد ضحايا ضربات الشمس في كوريا الجنوبية 200 شخص أمس الأربعاء فقط، بسبب موجة الحر القياسية المطولة في مختلف أنحاء البلاد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرقم إلى هذا المستوى منذ عام 2018 الذي يُوصف بأنه كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن 238 شخصا، توفي منهم واحد، قد زاروا 516 غرفة طوارئ في جميع أنحاء البلاد أول من أمس الثلاثاء بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد ضحايا ضربات الشمس مستوى 200 في يوم واحد منذ 3 أغسطس 2018 عندما بلغ العدد 229، والذي يعتبر الأسوأ من حيث موجات الحر الشديدة.وقد شهد شهر يوليو الجاري ارتفاعا تدريجيا في عدد المصابين بضربات الشمس، حيث بلغ 43 شخصا يوم الرابع من يوليو، ثم ارتفع إلى 105 أشخاص في اليوم السابع، ثم تضاعف فجأة يوم أمس.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، وصلت درجة الحرارة في سيول إلى 37.8 درجة مئوية حوالي الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة من بعد ظهر أمس.