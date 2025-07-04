محادثات كورية أمريكية على مستوى رئاسة هيئة الأركان المشتركة

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عقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "كيم ميونغ سو" محادثات مع نظيره الأمريكي "دان كين" اليوم في مقر هيئة الأركان المشتركة في سيول، لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالتحالف الكوري الأمريكي، حيث يزور القائد العسكري الأمريكي كوريا منذ يوم أمس لحضور محادثات بين رؤساء هيئات الأركان المشتركة الكورية والأمريكية واليابانية غدا الجمعة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أركان مشتركة أمريكي بزيارة إلى كوريا منذ سنة و8 أشهر، أي منذ شهر نوفمبر من عام 2023.ويتركز الاهتمام حول ما إذا كانت المباحثات سوف تتطرق إلى القضايا الأخيرة التي أثارها الجانب الأمريكي، مثل تعديل دور القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا وزيادة مساهمة كوريا في نفقات الدفاع.يُذكر أن الجنرال كين، عندما كان مرشحا للمنصب في جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه في أبريل الماضي، قد صرح بأنه سيقيم حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا واليابان ويقدم توصيات لوزير الدفاع والرئيس بناء على ذلك.وبالتالي، يترقب الكثيرون ما إذا كانت المباحثات التي سيجريها مع نظيره الكوري سوف تتناول إمكانية تعديل حجم القوات الأمريكية التي يبلغ عددها حاليا 28 ألفا و500 جندي.