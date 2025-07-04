وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية غدا الجمعة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أمس إن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" سيبدأ زيارة إلى بيونغ يانغ غدا الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الكورية الشمالية.ورغم أن الوكالة لم تكشف عن هدف زيارة الوزير الروسي، إلا أنه من المتوقع أن يعقد مباحثات مع نظيرته الكورية الشمالية "تشيه سون هي"، كما قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن ناحية أخرى، قالت الرئاسة الروسية، كرملين، إنه لا توجد خطط حالية لزيارة قريبة بواسطة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، أو زيارة بواسطة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كوريا الشمالية.ووفقا لوكالات الأنباء الروسية الحكومية، فقد صرح المتحدث باسم الكرملين "ديميتري بيسكوف" في مؤتمر صحفي أمس، ردا على سؤال بهذا الشأن، بأنه لا توجد خطط لمثل هذه الزيارات في المستقبل القريب، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن ذلك إذا تم وضع أي خطط في هذا الشأن.وأضاف بيسكوف أن بوتين بعث برسالة إلى كيم عبر وزير الخارجية الروسي الذي سيزور كوريا الشمالية في الفترة من 11 إلى 13 من يوليو.