سيول وواشنطن تتفقان على مواصلة المشاورات الشاملة بينهما

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عاد مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" إلى سيول أمس قادما من الولايات المتحدة، حيث توجه فور وصوله مباشرة إلى المكتب الرئاسي لتقديم تقرير شفهي حول المشاورات التي أجراها هناك بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا.وقال وي أنه اقترح على الجانب الأمريكي المضي قُدما في المشاورات مع الأخذ في الاعتبار حزمة شاملة تشمل التجارة والاستثمار والمشتريات والأمن، وأن نظيره الأمريكي "ماركو روبيو" قد أعرب عن موافقته على هذا النهج.وشدد وي على أنه على الرغم من وجود خلافات بين الجانبين حول القضايا الراهنة، إلا أنهما أكدا على أهمية التنسيق ضمن الإطار الأوسع لتطوير التحالف وتعزيز الثقة.وأشار إلى أوضح للجانب الأمريكي الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة في حل القضايا العالقة خلال فترة شهر واحد فقط من تشكيلها.وأكد أن الجانبين الكوري والأمريكي سوف يتواصلان بشكل وثيق قبل حلول الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق، وهو الأول من أغسطس القادم.