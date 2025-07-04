عجز الميزانية الوطنية الكورية يتجاوز 54 تريليون وون حتى شهر مايو

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تجاوز الإنفاق الحكومي في كوريا الجنوبية الإيرادات بمقدار 54 تريليونا و200 مليار وون حتى شهر مايو الماضي.ووفقا لتقرير حول الاتجاهات المالية لشهر يوليو، أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية الكورية اليوم، فقد جمعت الحكومة الكورية مبلغ 279 تريليونا و800 مليار وون من الضرائب وإيرادات الصناديق المختلفة حتى شهر مايو من هذا العام، بينما بلغ إجمالي الإنفاق من تنفيذ الميزانية ومصروفات الصناديق 315 تريليونا و300 مليار وون، وهو ما يعني أن العجز المالي الموحد المتمثل في إجمالي الإيرادات مطروحا منه إجمالي النفقات، قد بلغ 35 تريليونا و500 مليار وون.لكن العجز ارتفع إلى 54 تريليونا و500 مليار وون مع استبعاد الصناديق الاجتماعية مثل صندوق معاشات التقاعد.وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية التراكمية حتى شهر مايو 172 تريليونا و300 مليار وون، بزيادة قدرها 21 تريليونا و300 مليار وون مقارنة بالعام الماضي.وجاءت الزيادة في إيرادات الضرائب من ضرائب الشركات، حيث ارتفعت بمقدار 14 تريليونا و4 مليارات وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتحسن أداء الشركات وزيادة دخل الفوائد والأرباح.كما ارتفعت ضريبة الدخل بمقدار 6 تريليونات و200 مليار وون، نتيجة لزيادة ضريبة أرباح رأس المال من الإقرارات النهائية للأسهم الأجنبية وزيادة ضريبة دخل العمل بسبب توسيع مدفوعات المكافآت.