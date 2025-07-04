تخصيص رقم السجين 3617 للرئيس السابق يون

Photo : KBS News

تم وضع الرئيس السابق "يون صوك يول" في زنزانة فردية تبلغ مساحتها حوالي 7 أمتار مربعة في مركز احتجاز سيول، حيث أعيد إلى الحبس الاحتياطي أمس الخميس بعد 4 أشهر من خروجه.ووفقا لمصادر في الأوساط القانونية، تم نقل "يون" إلى الجناح العام مساء أمس بعد أن التقى بمحاميه وتناول العشاء. وقبل ذلك، كان "يون" يقيم في منطقة الانتظار بمركز الاحتجاز بعد جلسة الاستماع الخاصة بأمر توقيفه يوم الأربعاء.وتم تخصيص الرقم 3617 لـ"يون".وبعد حصوله على رقمه، خضع الرئيس السابق المعزول من منصبه لفحص طبي وأتم إجراءات القبول الأخرى، قبل التقاط صورة له وهو يرتدي الزي الرسمي للسجناء الذين ينتظرون المحاكمة.ويقيم "يون" في زنزانة عبارة عن غرفة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 6.6 متر مربع، وهي مجهزة بتلفزيون ومرحاض وخزانة وطاولة قابلة للطي لتناول الطعام.