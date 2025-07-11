تحديد الحد الأدنى للأجور بـ10,320 وون في الساعة لعام 2026

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تم تحديد الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم بـ 10,320 وون، أي حوالي 7 دولارات و 50 سنتا.وحددت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن العمال والشركات والقطاع العام، المعدل الجديد لعام 2026 أمس الخميس، ووافقت على زيادة بمقدار 290 وون، أي بنسبة 2.9%، مقارنة بمعدل هذا العام البالغ 10,030 وون.ويعني هذا أجرا شهريا يبلغ حوالي 2.15 مليون وون لمن يعمل 209 ساعات في الشهر.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاما التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة في اللجنة بدلا من التصويت.ويتعين على اللجنة الثلاثية تقديم المعدل الجديد إلى وزير العمل، الذي سيصدر إعلانا رسميا بحلول 5 أغسطس.