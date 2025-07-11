المكتب الرئاسي يعمل على تخصيص مناطق صناعية تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري عن سعيه إلى سن قانون خاص بشأن إنشاء مجمعات صناعية وطنية تعمل بالكامل بمصادر الطاقة المتجددة.وقال مدير السياسات الوطنية في المكتب الرئاسي "كيم يونغ بوم" إن هذه الخطة التي تم إطلاع الرئيس "لي جيه ميونغ" عليها أمس الخميس تتضمن إلزام الشركات في المناطق الصناعية بالعمل فقط على مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.وأضاف أن إنشاء هذه المناطق يهدف إلى التخفيف من عدم التوازن في الطلب على الكهرباء الذي يتركز في منطقة العاصمة، في حين أن المنطقة الجنوبية الغربية تمتلك إمكانات لمصادر الطاقة المتجددة.وأمر الرئيس، الذي كان قد تعهد بذلك خلال حملته الانتخابية، مساعديه بعد تلك الإحاطة بالبحث في جعل هذه المواقع الصناعية مناطق "خالية من التنظيمات" من حيث المبدأ، وتقديم خصم غير مسبوق على رسوم الكهرباء للشركات.وسوف يتم تشكيل فريق عمل يضم وزارات الطاقة والمالية والأراضي للتعامل مع وضع القانون وتشكيل المناطق الصناعية كأولوية قصوى.