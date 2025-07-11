لجنة في الحزب المعارض تقترح إدراج اعتذار عن الأحكام العرفية في دستور الحزب

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ستقوم لجنة الابتكار في حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بإجراء تصويت بين أعضاء الحزب حول تضمين دستور الحزب ولوائحه اعتذارا علنيا عن محاولة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وما تلاها من عزل الرئيس.ووافقت اللجنة على ذلك خلال جلستها الافتتاحية التي عقدت أمس الخميس برئاسة رئيس اللجنة "يون هي سوك"، الذي قال إن الخطوة الأولى نحو التحول إلى حزب يركز على الأعضاء هي قطع الصلة بالماضي من خلال تحديد أخطاء الحزب وكيفية معالجتها.وسوف يتضمن الاعتذار المقترح اعترافا بالمسؤولية عن الفشل في وقف إساءة استخدام السلطة من قبل الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته "كيم كون هي"، مما أدى في النهاية إلى إعلان "يون" للأحكام العرفية، كما يعبر عن الندم ويقدم اعتذارا عن عدم تلبية توقعات الجمهور قبل عزل "يون"، وعن تقاعس الحزب في إعداد رؤية وتعزيز قدراته السياسية وسط الصراعات الداخلية، في حين كان عاجزا أمام استبداد حزب الأغلبية في البرلمان.كما ستدفع لجنة الابتكار إلى النص في دستور الحزب ولوائحه على اعتماد نظام يمكن لأعضاء الحزب من خلاله التصويت على طرد المسؤولين المنتخبين والعامين، فضلا عن نظام ترشيح من القاعدة إلى القمة لمقاعد التمثيل النسبي.وتخطط اللجنة لإجراء التصويت على مدى يومين اعتبارا من يوم الاثنين القادم.