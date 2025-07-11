سيول وواشنطن وطوكيو تسعى لعقد اجتماع لوزراء خارجيتها على هامش منتدى آسيان

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تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات لعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجيتها على هامش المنتدى الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في ماليزيا.ووفقا لمصادر دبلوماسية أمس الخميس، تناقش الأطراف الثلاثة عقد حوار ثلاثي على هامش المنتدى الذي يستمر حتى اليوم الجمعة.وإذا عُقدت المحادثات، فسوف يلتقي النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "بارك يون جو"، الذي يحضر بدلا من الوزير "جو هيون"، بسبب عدم اكتمال تأكيد تعيينه، مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" ووزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا".وتشمل القضايا المتوقع بحثها على جدول الأعمال: التنسيق الثلاثي لمواجهة التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، ومفاوضات الرسوم الجمركية مع إدارة "ترامب".وإذا عُقد هذا الاجتماع الثلاثي، فسوف يكون الأول من نوعه منذ تولي إدارة "لي جيه ميونغ" السلطة في أوائل يونيو.