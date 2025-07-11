وزير التجارة الكوري يناقش الرسوم الجمركية مع نظيره الأمريكي

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عاد وزير التجارة الكوري إلى سيول من رحلة استغرقت أسبوعا إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، حيث قال إنه أجرى جولتين من المناقشات المعمقة مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".ونقل وزير التجارة الكوري "يو هان كو" هذه المعلومات إلى الصحفيين في مطار "إنتشون" الدولي عند عودته أمس الخميس، حيث قال إن الولايات المتحدة أبدت اهتماما إيجابيا لاقتراح سيول بتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وأضاف أنه شعر بأن الولايات المتحدة مهتمة جدا بكيفية مساعدة الشركات الكورية في إعادة بناء الصناعة الأمريكية، لا سيما في الصناعات الرئيسية مثل بناء السفن وأشباه الموصلات.وفيما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي المسال في "ألاسكا"، قال "يو" إن الولايات المتحدة حريصة على مشاركة كوريا الجنوبية، لكنه اقترح أن يناقش الجانبان الأمر عندما تحصل كوريا الجنوبية على المزيد من المعلومات.وأشار إلى أنه مع تحديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية في 1 أغسطس، كان محور محادثاته خلال الزيارة هو كيفية تسريع المفاوضات وإحراز تقدم كبير حتى ذلك الحين.