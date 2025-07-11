9.5 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من يوليو

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية بداية قوية في شهر يوليو الجاري بفضل الأداء الجيد للمنتجات التصديرية الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والسيارات والسفن.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكورية في أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري 19.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ متوسط الصادرات اليومية 2.28 مليار دولار، مع بقاء عدد أيام العمل كما هو خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الماضي، وهو 8.5 يوم.ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 12.8%، والسيارات بنسبة 13.3%، والسفن بنسبة 134.9% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات السيارات الكورية للولايات المتحدة سجلت انخفاضا، فيما زادت للاتحاد الأوربي.أما الواردات الكورية في أول 10 أيام من يوليو فزادت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 20 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 600 مليون دولار عجزا تجاريا.