كوريا الشمالية تحصل على 2.38 مليون دولار مساعدات دولية هذا العام

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تبين أن كوريا الشمالية ستحصل على حوالي 2.38 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي خلال هذا العام.ووفقا لبيانات تم نشرها اليوم الجمعة على موضع خدمة تتبع التمويل التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي لكوريا الشمالية هذا العام مليونين و383 ألفا و644 دولارا.وسوف تقوم سويسرا بتمويل هذا المبلغ وحدها، وسيتم تقديم هذه المساعدات الدولية من خلال منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومكتب المساعدات الإنسانية السويسري.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها بشكل كامل، ومنعت دخول موظفي المنظمات الدولية، من أجل منع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الجائحة، وهو ما تسبب في انخفاض حجم المساعدات الدولية المقدمة إليها من 45.91 مليون دولار في عام 2019 إلى 1.49 مليون دولار في عام 2023.وأعادت كوريا الشمالية فتح حدودها في شهر أغسطس من عام 2023، وأصبحت السويد أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في بيونغ يانغ العام الماضي، كما تم تعيين سفير سويسري جديد لدى كوريا الشمالية في شهر فبراير الماضي.