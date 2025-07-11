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الكوريتان

سيول تدعو بيونغ يانغ للحوار حول قضية هدم مركز لم شمل الأسر المشتتة

Write: 2025-07-11 13:20:33Update: 2025-07-11 13:59:34

سيول تدعو بيونغ يانغ للحوار حول قضية هدم مركز لم شمل الأسر المشتتة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تواصل بشكل أحادي هدم المنشآت الكورية الجنوبية، بما في ذلك مركز لم شمل الأسر المشتتة، داخل منطقة منتجع جبل كوم كانغ السياحية، ودعت بيونغ يانغ إلى حل تلك القضية من خلال الحوار.
وأكدت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد "جانغ يون جونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي تدابير أحادية الجانب من قبل كوريا الشمالية تنتهك حقوق الملكية الكورية الجنوبية.
الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قامت وتقوم بهدم معظم المنشآت التابعة للحكومة والشركات الكورية الجنوبية داخل منتجع جبل كوم كانغ السياحي، حيث هدمت مبنى محطة الإطفاء التابعة للحكومة الكورية الجنوبية في شهر أبريل الماضي، وتقوم حاليا بهدم مركز لم شمل الأسر المشتتة.
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