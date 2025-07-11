المطرب تشو يونغ بيل يقيم أول حفل منفرد منذ 28 عاما على مسرح كي بي إس

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من المقرر أن تقيم هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" حفلا منفردا للمطرب "تشو يونغ بيل" بمناسبة الذكرى الـ80 على استقلال كوريا من الاستعمار الياباني.وقالت إدارة "كي بي إس" اليوم الجمعة إنها ستقيم حفلا منفردا خاصا للمطرب "تشو" بعنوان "تشو يونغ بيل- إبقاء هذه اللحظة خالدة"، يوم السادس من شهر سبتمبر القادم، في قبة "غوتشوك سكاي دوم" في جنوب سيول.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها المطرب "تشو" حفلا منفردا على مسرح كي بي إس منذ عام 1997.وتشير التقارير إلى أن كي بي إس بذلت جهودا مكثفة على مدار سنوات، من أجل إقناع المطرب "تشو" الذي نادرا ما يظهر في البرامج التلفزيونية، بالموافقة على إحياء هذا الحفل الاستثنائي.وسوف يقام حفل المطرب "تشو" مجانا لجميع الحضور، كما سيتم بث الحفل عبر القناة الثانية للكي بي إس خلال عطلة عيد الحصاد "تشو سوك" في أوائل شهر أكتوبر، مما سيتيح للمشاهدين الاستمتاع بالعرض في أجواء العطلة.