فنانة البوتاري الكورية كيم سو جا تحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي

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حصلت الفنانة التشكيلية الكورية الجنوبية "كيم سو جا" على وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية.وتسلمت كيم الجائزة في مقر إقامة السفير الفرنسي في سيول، مسجلة بذلك ثاني وسام تحصل عليه من وزارة الثقافة الفرنسية بعد وسام الفارس الذي مُنح لها في عام 2017.ويُمنح هذا الوسام تقديرا للفنانين والكتاب البارزين، بالإضافة إلى الشخصيات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الفنون في فرنسا وحول العالم، ويشتمل على ثلاث درجات: فارس، وضابط، وقائد.يذكر أن "كيم سو جا" فنانة معروفة بأعمالها التصويرية الفكرية، بما في ذلك الـ"بوتّاري"، وهو قماش التغليف الكوري التقليدي، أو الحزمة التي توضع فيها الهدايا وغيرها، كما أنها فنانة متعددة التخصصات، وتقيم في سيول وباريس بالتناوب، وتمزج أعمالها بين الضوء والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والصوت والأداء والتركيب الفني، وغيرها.وبعد دراستها للفن في جامعة "هونغ إيك" في سيول، درست الطباعة الحجرية في كلية الفنون الجميلة في عام 1984، ومنذ ذلك الحين ظلت تُبدع أعمالا فنية متنوعة في فرنسا لأكثر من 40 عاما. وفي العام الماضي، دُعيت كأول فنانة كورية لإقامة معرض فردي في مجموعة "بينو"، وهو متحف فني خاص في العاصمة الفرنسية.