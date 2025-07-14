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واحدة من كل ثلاث نساء كوريات تعرضن للقتل أو محاولة القتل سبق لهن التعرض للعنف

Write: 2025-07-14 09:57:23

واحدة من كل ثلاث نساء كوريات تعرضن للقتل أو محاولة القتل سبق لهن التعرض للعنف

Photo : YONHAP News

اتضح أن واحدةً من بين كل ثلاث نساء قُتلن أو نجين من محاولة قتل في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، قد سبق لهن التعرض للعنف على يد المعتدي نفسه.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الشرطة الوطنية الكورية، تعرضت 333 امرأة لجرائم قتل أو محاولة قتل في عام 2024، وكان من بينهن 108 نساء، أي ما نسبته 32.4%، قد تعرضن للعنف، ومن بين أولئك تعرّض 55.6% لعنف منزلي، و31.5% لعنف في العلاقات العاطفية، و11.1% للمطاردة، و1.9% لعنف جنسي.
وفي المقابل، بلغ عدد ضحايا القتل أو محاولة القتل من الذكور 435، منهم 42، أي ما نسبته 9.7%، تعرضوا لعنف منزلي أو تعرضوا لعنف من قبل شريكهم العاطفي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشرطة عن بيانات منفصلة عن ماضي الضحايا، فيما يتعلق بالعنف من قبل أشخاص وثيقي الصلة بهم، قبل أن يقعوا ضحايا لجرائم القتل أو الشروع في القتل.


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