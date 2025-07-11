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الاقتصادية

كوريا تشارك في اجتماع متعدد الأطراف لإعادة إعمار أوكرانيا

Write: 2025-07-14 09:59:52Update: 2025-07-14 09:59:59

كوريا تشارك في اجتماع متعدد الأطراف لإعادة إعمار أوكرانيا

Photo : S. Korean Ministry of Foreign Affairs

حضرت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا متعدد الأطراف عُقد في مدينة روما عاصمة إيطاليا، وركز على جهود إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وصرح نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون متعددة الأطراف والشؤون العالمية، "كوان كي هوان"، رئيس الوفد الكوري في الاجتماع الذي عُقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، بأن كوريا تأمل في المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا استنادا إلى خبراتها في التنمية والديمقراطية بعد الحرب.
كما توقع مشاركة الشركات الكورية بفعالية في عملية إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء، حيث تتمتع بميزة تنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى "كوان" بنظيره البولندي على انفراد لبحث سبل التعاون الثنائي في دعم أوكرانيا.
كما شارك نائب الوزير في حوار منصة المانحين لأوكرانيا على المستوى الوزاري، حيث شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار.



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