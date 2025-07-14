إدراج نقوش كورية من عصر ما قبل التاريخ ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

Photo : YONHAP News

تم إدراج مجموعة من النقوش الصخرية التي تعود لعصر ما قبل التاريخ، والتي تُصوّر حيوانات ومشاهد صيد في منطقة جنوب شرق كوريا الجنوبية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.جاء ذلك في اجتماع للجنة اليونسكو للتراث العالمي عُقد أول من أمس السبت في باريس عاصمة فرنسا، حيث اتخذت اللجنة قرارا بإدراج النقوش الصخرية على طول مجرى نهر "بانغ او تشون" في مدينة "أولسان"، ضمن قائمة اليونسكو المرموقة للتراث العالمي.وأوضحت اللجنة أن هذه النقوش الواقعية والتراكيب المميزة، المبنية على الملاحظة الدقيقة، تُبرز المهارات الفنية لسكان شبه الجزيرة الكورية. ووصفت اللجنة هذه النقوش بأنها "روائع فنية، تُبرز إبداع مجتمعات ما قبل التاريخ".وأضافت اللجنة أن هذه النقوش تُمثل دليلا بارزا على تقليد فن النحت الصخري الذي امتد لحوالي ستة آلاف عام.وبهذه الإضافة الأخيرة، تفخر كوريا الجنوبية حاليا بـ17 موقعا مُدرجا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.