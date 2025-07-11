زعيم كوريا الشمالية يؤكد تطابق وجهات النظر مع روسيا في جميع القضايا الاستراتيجية

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نقلت بعض التقارير عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تأكيده على أن كوريا الشمالية وروسيا تتشاركان نفس وجهات النظر بشأن جميع القضايا الاستراتيجية، مما يعكس عمق تحالفهما الثنائي ومشاركتهما الاستراتيجية المتطورة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أدلى بهذه التصريحات يوم السبت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية.وقبل الاجتماع، اطّلع كيم على نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني بين وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" ونظيرها الروسي "لافروف".وأكد كيم دعم بيونغ يانغ غير المشروط لجميع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لمعالجة ما وصفه بالأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما يتماشى مع معاهدة الدفاع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا.كما أفادت وسائل إعلام روسية بأن الوزير لافروف سلم كيم رسالة من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أعرب فيها عن أمله في توسيع نطاق الاتصالات المباشرة في المستقبل.