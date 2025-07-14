طلاب كليات الطب يعلنون عودتهم للدراسة

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أعلن طلاب كليات الطب في كوريا الجنوبية عن نيتهم العودة إلى الدراسة مجددا، بعدما كانوا قد قاطعوا الدراسة منذ شهر فبراير من العام الماضي احتجاجا على خطة الحكومة السابقة لزيادة معدلات القبول في كليات الطب.وأصدرت رابطة طلاب الطب الكورية هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم السبت بالاشتراك مع لجان التعليم والرعاية الاجتماعية في البرلمان والجمعية الطبية الكورية.وفي بيان مشترك، أعربت المجموعة الطلابية عن ثقتها في الحكومة والجمعية، مؤكدة أن جميع الطلاب سيعودون إلى مقاعد الدراسة للمساعدة في تطبيع التعليم الطبي وتعزيز نظام الرعاية الصحية، إلا أن البيان لم يُحدد موعد العودة.وحثت الرابطةُ والجمعيةُ واللجانُ البرلمانية الحكومةَ والرئيسَ على اتخاذ تدابير شاملة لإعادة الجداول الدراسية استعدادا لعودة الطلاب. كما دعت إلى تشكيل هيئة استشارية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالخدمات الطبية في عهد الإدارة السابقة، وتحسين بيئة التدريب الطبي على المدى الطويل، مع ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية.