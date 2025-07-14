ارتفاع مؤشر كوريا الاقتصادي في منظمة التعاون للشهر السابع على التوالي

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ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية الاقتصادي الرائد، الذي تُعدّه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للشهر السابع على التوالي في يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام وسبعة أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد، بلغ المؤشر الاقتصادي المركب الرائد لكوريا الجنوبية 101.8 نقطة في شهر يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، عندما بلغ 101.9 نقطة.وقد صُمم هذا المؤشر لتوضيح نقاط التحول في الدورات الاقتصادية، حيث يوفر نظرة مبكرة على الأداء المتوقع للاقتصاد خلال الأشهر الستة إلى التسعة القادمة.وشهد المؤشر مسارا تصاعديا منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد انخفاض استمر أربعة أشهر بدأ في أغسطس.وفي يونيو، احتل المؤشر الخاص بكوريا الجنوبية المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد المملكة المتحدة.