سيول تنفي طرح نقل السيطرة على العمليات العسكرية في محادثات التجارة مع واشنطن

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نفى مستشار الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية "وي سونغ لاك"، التقارير الإعلامية التي تُشير إلى أن كوريا الجنوبية قد تستخدم مسألة استعادة السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب من الولايات المتحدة كورقة ضغط في مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية حاليا مع واشنطن.جاء ذلك في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أمس الأحد، حيث نفى "وي" ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن سيول وواشنطن قد بدأتا مناقشات حول السيطرة على العمليات العسكرية، وقال إنه لم تُعقد أي محادثات من هذا القبيل، وأنه لن استخدام هذه المسألة كأداة تفاوض.وأضاف أن نقل السيطرة على العمليات العسكرية لا يزال هدفا قائما منذ فترة طويلة لكوريا الجنوبية، وأن الوضع لم يتغير. كما أكد أن نقل السيطرة على العمليات العسكرية مسألة معقدة تنطوي على عوامل عديدة، ولم تعارض أي إدارة سابقة المضي فيها قدما.وشدد "وي" على أن الحكومة الكورية تتعامل مع قضية نقل السيطرة على العمليات العسكرية بحذر، وتدرس جميع الاعتبارات ذات الصلة، وتعطي أولوية للأمن القومي.، مع التأكيد بصفة خاصة على ضرورة عدم استخدام هذه القضية كورقة مساومة.