مؤشر توقعات الأعمال لتجار التجزئة في الربع الثالث يصل لأعلى مستوى في 4 أعوام

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أظهرت بيانات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية أمس الأحد أن معنويات الأعمال لدى تجار التجزئة قد حققت أعلى مستوى لها في أربعة أعوام، مدعومة بالتفاؤل المحيط بالحكومة الجديدة، وانتعاش سوق الأسهم، وإجراءات تحفيز المستهلك.وأوضحت البيانات أن مؤشر مسح أعمال التجزئة، الذي يتوقع الأعمال خلال الربع السنوي الثالث من يوليو إلى سبتمبر، قد بلغ 102 نقطة، بزيادة قدرها 27 نقطة مقارنة بالربع الثاني.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر خط الأساس البالغ 100 نقطة منذ الربع الثالث من عام 2021، عندما وصل إلى 106 نقاط.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن المزيد من تجار التجزئة يتوقعون تحسن ظروف العمل في الربع التالي، بينما تدل القراءة الأقل من 100 نقطة على توقعات متشائمة.وأرجعت غرفة التجارة والصناعة الكورية السبب في هذا الارتفاع إلى توقعات بتخفيض سعر الفائدة، ونمو سوق الأسهم، والتدابير السياسية التي اتخذتها الإدارة الجديدة، بما في ذلك التوزيعات النقدية التي تهدف إلى تعزيز طلب المستهلكين.