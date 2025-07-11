البرلمان الكوري يعقد جلسات استماع لتأكيد تعيين المرشحين الوزاريين

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سيبدأ البرلمان الكوري اليوم الاثنين جلسات استماع لتأكيد ترشيح 16 مرشحا وزاريا في حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وفي هذا السياق، ستعقد لجنة المساواة بين الجنسين والأسرة في البرلمان جلسة عامة في الساعة العاشرة صباحا لتأكيد تعيين النائبة "كانغ صون اُو" المرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة. ومن المتوقع أن تواجه كانغ أسئلة بشأن مزاعم إساءة معاملتها لموظفي مكتبها، وإجبارهم على القيام بمهامها الشخصية، بما في ذلك الأعمال المنزلية.كما ستُعقد جلسات استماع بدءا من الساعة العاشرة صباحا للمرشح لمنصب وزير العلوم "بيه كيونغ هون"، والمرشح لمنصب وزير التوحيد "تشونغ دونغ يونغ"، والمرشح لمنصب وزير المحيطات "جون جيه سو".ويُشتبه في حدوث تضارب في المصالح بالنسبة للمرشح تشونغ، حيث ورد أنه اقترح تشريعا يدعم مشروعات الطاقة الشمسية بينما كانت عائلته تدير شركة للطاقة الشمسية. ويخطط البرلمان لعقد جلسات استماع غدا الثلاثاء لتأكيد تعيين المرشحين لوزارات الدفاع والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وشؤون المحاربين القدامى، ثم المرشحين لوزارات التعليم والعدل والعمل بعد غد الأربعاء.