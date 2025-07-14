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السياسية

الرئيس الكوري يرسل مبعوثين خاصين إلى الدول الرئيسية

Write: 2025-07-14 10:25:44

الرئيس الكوري يرسل مبعوثين خاصين إلى الدول الرئيسية

Photo : YONHAP News

سيُرسل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مبعوثين خاصين إلى عدد من الدول الرئيسية للإعلان عن عودة كوريا الجنوبية إلى الساحة العالمية وشرح التوجهات السياسية للإدارة الجديدة.
ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد، سيُرسل الرئيس وفودا برئاسة مبعوثين خاصين إلى كل من الاتحاد الأوربي وفرنسا وبريطانيا والهند ابتداء من اليوم الاثنين.
وسوف يقود وفدَ الاتحاد الأوربي وزيرُ البيئة السابق "يون يو جون"، وسينضم إليه النائبان البرلمانيان عن الحزب الديمقراطي الحاكم "سون ميونغ سو" و"جون هيون هي".
وسوف يترأس وزير العدل السابق "كانغ كوم سيل" الوفد المتجه إلى فرنسا، بينما ستقود النائبة عن الحزب الديمقراطي "تشو مي ايه" الوفد الزائر للمملكة المتحدة.
وسوف يقود الوفدَ المتجه إلى الهند رئيسُ الوزراء السابق "كيم بو كيوم".
وأوضح المكتب الرئاسي أن المبعوثين الخاصين سيلتقون بشخصيات بارزة في تلك الدول، وسينقلون رسائل من الرئيس تدعو إلى توسيع علاقات الصداقة والتعاون مع كوريا الجنوبية.

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