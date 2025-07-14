إدراج جبل كوم كانغ الكوري الشمالي في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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قررت منظمة اليونسكو إدراج جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية ضمن قائمتها للتراث العالمي.جاء ذلك في الاجتماع السابع والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في باريس أمس الأحد.وكان اسم الجبل الرسمي في القائمة هو "جبل كوم كانغ جبل الماس من البحر"، وهو ما يعبر عن نفس المعنى الكوري الشمالي.ووصفت اليونسكو الجبل بأنه "مشهد ثقافي ترابطي، حيث توجد علاقة معقدة ومتشابكة بين التضاريس والمناظر الطبيعية المميزة، والتاريخ العريق للبوذية وتقاليد عبادة الجبال في شبه الجزيرة الكورية".ويُعد هذا الجبل ثالث موقع كوري شمالي يُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بعد المعالم والمواقع التاريخية في مدينة كيسونغ، المُدرجة في عام 2013، ومجمع مقابر كوغوريو، المُدرجة في عام 2004.