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السياسية

الرئيس لي يُعيّن المزيد من نواب الوزراء وكبار المسؤولين

Write: 2025-07-14 10:27:53

الرئيس لي يُعيّن المزيد من نواب الوزراء وكبار المسؤولين

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس "لي جيه ميونغ" تعيين المزيد من نواب الوزراء.
ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الأحد، فقد قرر الرئيس تعيين نواب وزراء التعليم، والعلوم، وشؤون المحاربين القدامى، والنقل، والشركات الصغيرة.
وفي هذا الإطار، تم تعيين "تشيه أون أوك" المدير السابق لإدارة سياسات التعليم العالي في وزارة التعليم، نائبا لوزير التعليم، و"كو هيوك تشيه" مدير إدارة التخطيط والتنسيق في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نائبا أول لوزير العلوم.
كما عيّن لي سبعة مسؤولين بمستوى نائب وزير، من بينهم المحامي "تشو وان تشول" وزيرا للتشريعات الحكومية، و"إيم سونغ كوان" رئيسا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تم تعيين "هونغ سو يونغ" التي تتولى حاليا منصب مديرة الإدارة الإقليمية المركزية التابعة لوكالة القوى العاملة العسكرية، كأول رئيسة للوكالة.

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