صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تسجل ثاني أعلى مستوياتها على أساس النصف الأول من العام

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق، على أساس النصف الأول من العام، بفضل تطبيق الإعفاءات الجمركية على المنتجات الرئيسية وزيادة الطلب عليها من قبل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادارت كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من هذا العام 115.16 مليار دولار، فيما بلغت قيمة وارداتها 70.22 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 44.22 مليار دولار فائضا في هذا القطاع.وأرجع التقرير السبب في زيادة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الاستمرار في زيادة صادرات الذاكرة ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة الطلب على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة "إس إس دي" المستخدمة في أجهزة التخزين في مراكز البيانات بسبب زيادة خوادم الذكاء الاصطناعي.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات شهدت زيادة بنسبة 11.4%، بينما زادت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها الطرفية بنسبة 10.8%.وسجلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية إلى تايوان والولايات المتحدة وفيتنام والهند زيادة، بينما انخفضت صادراتها إلى الصين والاتحاد الأوربي.