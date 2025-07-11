إدراج نقوش صخرية كورية جنوبية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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قررت الدورة الـ47 للجنة اليونسكو للتراث العالمي التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي الثاني عشر والثالث عشر من يوليو الجاري، إدراج مجموعة من النقوش الصخرية التي تعود لعصر ما قبل التاريخ في منطقة "أول جو" في جنوب شرق كوريا الجنوبية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وتصور النقوش الصخرية المنحوتة على واجهات منحدرات عمودية على طول أحد روافد نهر "تيه هوا" في مدينة "أول سان"، على بعد حوالي 369 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيول، مشاهد صيد وحيوانات يعتقد أنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.وأفاد تقرير صادر عن مدينة أول سان في عام 2023 بأنه تم التعرف على 312 نقشا فرديا على اللوحة باستخدام المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد.وتقع نقوش "تشون جون ري" الصخرية على بعد حوالي كيلومترين من موقع نقوش "ديه غوك ري"، وتم اكتشافها في عام 1970، وتحتوى على أكثر من 620 شكلا ورمزا محفورة على سطح صخري يبلغ ارتفاعه حوالي 4 أمتار عرضه 10 أمتار.وبهذا أصبح لدى كوريا الجنوبية 17 موقعا مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.