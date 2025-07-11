سيول وواشنطن وطوكيو تؤكد على نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجيتها يوم الجمعة الماضي، على هامش اجتماعات المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، حيث ناقش المسؤولون الثلاثة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدانهم.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن نائب وزير الخارجية "بارك يون جو" عقد اجتماعا مع وزيري الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" والياباني " تاكيشي إيوايا" في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، حيث أكدت الدول الثلاث من جديد على التزامها الثابت بهدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، واتفقت على مواصلة الحفاظ على ردع قوي ضد بيونغ يانغ من خلال التعاون الوثيق بينها، وتوسيع نطاق التعاون الأمني الثلاثي.وقدم نائب وزير الخارجية الكوري "بارك" شرحا للجانبين الأمريكي والياباني عن الجهود التي تبذلها سيول لتخفيف التوتر القائم بين الكوريتين واستئناف الحوار بينهما.كما تبادل المسؤولون الثلاثة الآراء حول الأوضاع الإقليمية، واتفقوا على بذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، وبناء السفن، وتوريد المعادن الرئيسية والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان منذ شهر أبريل الماضي.