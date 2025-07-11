بيونغ يانغ تعتزم إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى روسيا

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أفادت بعض التقارير بأن أجهزة المخابرات الأوكرانية تتوقع أن ترسل كوريا الشمالية أكثر من 30 ألف جندي إضافي إلى روسيا خلال الأشهر القليلة القادمة للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا في شهر سبتمبر.ونقل تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية قولها إن القدرات العسكرية التقليدية والنووية لكوريا الشمالية قد شهدت تحسنا كبيرا بعد إرسال قوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.وكانت المخابرات الكورية الجنوبية قد قدرت عدد الجنود الذين أرسلتهم كوريا الشمالية إلى روسيا في شهر أكتوبر من العام الماضي بحوالي 11 ألف جندي، إضافة إلى حوالي 3 آلاف جندي في شهري يناير وفبراير من هذا العام.وقال "سيرغي شويغو" مستشار الأمن القومي الروسي، والذي كان قد التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ في شهر يونيو الماضي، إن "كيم" يعتزم إرسال 6 آلاف جندي من وحدات الهندسية العسكرية والعاملين في البناء العسكري إلى روسيا.وأشار التقرير أيضا إلى أن كوريا الشمالية تقوم بتقوية إنتاجها الصناعي العسكري بتمويل من روسيا، وأنه من المتوقع أن تصل 1.5 مليون قذيفة مدفعية كورية شمالية إضافية إلى روسيا في غضون ثلاثة أشهر.