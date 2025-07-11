مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون يقيد تخفيض القوات الأمريكية في كوريا

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وافقت اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام القادم، الذي يتضمن بندا يقيد تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.كما يتضمن مشروع القانون بندا آخر يحظر نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى القوات الكورية.وينص مشروع القانون على أنه سيتم حظر اتخاذ إي إجراء لتقليص الوضع العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية أو نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من القيادة المشتركة إلى القوات الكورية الجنوبية، ما لم يؤكد وزير الدفاع للكونغرس أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.كما يوجه مشروع القانون كلا من رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى إجراء تقييم مستقل للمخاطر المترتبة على تقليص القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أو نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب.الجدير بالذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي الحالي الذي تمت الموافقة عليه في الكونغرس الأمريكي في شهر ديسمبر من العام الماضي، ينص على الحفاظ على عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية عند مستوى 28,500 جندي، وتعزيز التعاون القائم على الدفاع المتبادل، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية، وذلك باستخدام جميع قدراتها الدفاعية.