كيم جونغ أون يؤكد على التوافق التام مع روسيا في القضايا الاستراتيجية

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن "كيم جونغ أون" استقبل وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في مدينة "وان سان"، أول من امس السبت.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن "كيم" قوله خلال اللقاء إن كوريا الشمالية وروسيا متفقتان في وجهات النظر حول جميع القضايا الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستوى التحالف بينهما، وهو ما يدل على المستوى الاستراتيجي الرفيع الذي يجمع بين البلدين.وبعد تلقيه تقريرا عن نتائج المحادثات الاستراتيجية الثانية بين وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" ونظيرها الروسي "لافروف "، أعرب الزعيم "كيم" عن ثقته في أن الموقف الدبلوماسي المنسق بين البلدين سيسهم إيجابيا في تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم .وتعهد "كيم" بدعم غير مشروط لموقف روسيا بشأن أوكرانيا والقضايا الدولية الأخرى.ومن جانبه، شدد الوزير الروسي "لافروف" على أن روسيا تعتزم تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكتيكي والتنسيق الموحد بين البلدين في المحافل الدولية.