فريق التحقيق الخاص يسعى لاحتجاز المشتبه بهم في قضية السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

يسعى فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إلى استصدار أوامر اعتقال لمشتبه بهم رئيسيين في قضية التلاعب بالأسهم التي تتعلق بشركة "سام بو" للإنشاءات.وصرحت مساعدة المحقق الخاص "أوه جونغ هي"، أمس الاثنين، بانتهاء المداهمات ومقابلات الشهود، وسوف ينتقل الفريق الآن لاحتجاز الشخصيات الرئيسية.ويستهدف التحقيق أيضا صناع القرار في الشركات التي استثمرت 18.4 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار أمريكي، من خلال صناديق استثمار خاصة مرتبطة بالقضية، حيث صدرت أوامر استدعاء لشركات "كوريا سيكيوريتيز فاينانس"، و"إتش إس هيوسونغ"، و"كاكاو موبيليتي"، وغيرها.وفي سياق منفصل، داهمت النيابة العامة وزارة الأراضي وشركتين للاشتباه في تعديل مسار طريق "يانغ بيونغ" السريع لصالح عائلة السيدة الأولى السابقة، كما تم تفتيش الأرشيف الرئاسي في إطار تحقيقات منفصلة في مزاعم التدخل في الانتخابات خلال عهد حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول".