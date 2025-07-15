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الكوريتان

الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببذل جهود حثيثة لدعم المنشقين الكوريين الشماليين

Write: 2025-07-15 08:52:24

الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببذل جهود حثيثة لدعم المنشقين الكوريين الشماليين

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" ببذل جهود أكبر لدعم المنشقين الكوريين الشماليين في إعادة توطينهم في الجنوب، مؤكدا أنه سيأخذ معاناتهم وصعوباتهم بعين الاعتبار.
جاء ذلك في رسالة من الرئيس ألقاها نيابة عنه نائب وزير التوحيد "كيم نام جونغ" أمس الاثنين خلال احتفال بمناسبة العيد السنوي الثاني للمنشقين الكوريين الشماليين، حيث أكد الرئيس على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الكوري الجنوبي الحق في الحصول على دعم حكومي مُخصص والعيش كعضو في المجتمع.
كما أكد أيضا أن الحكومة ستتجاوز الدعم الحكومي الأساسي الذي تقدمه للمنشقين، وستبذل جهودا حثيثة لمساعدتهم على النمو، وتحقيق الاعتماد على الذات، والاندماج في مجتمعاتهم المحلية.
وقدم الرئيس الشكر للمواطنين الذين يبذلون جهودا لمساعدة المنشقين الكوريين الشماليين على إعادة توطينهم في كوريا الجنوبية، وقال إن المنشقين قد عايشوا معاناة الانقسام بين الكوريتين بشكل مباشر وواضح، مؤكدا أن 80 عاما من الانفصال خلّفت ندوبا نفسية لدى الكثيرين.
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