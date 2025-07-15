كوسبي يتجاوز مستوى 3200 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من 4 أعوام

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أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، التعاملات أمس الاثنين فوق مستوى 3200 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام، مدفوعا بآمال التحفيز، بما في ذلك التوزيعات الحكومية النقدية، على الرغم من تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 26.26 نقطة، أي بنسبة 0.83%، ليغلق عند 3202.03 نقطة، وهو أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم 6 سبتمبر 2021.ورغم تجدد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، في ظل إرسال ترامب رسائل تهديد بفرض رسوم على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوربي والمكسيك، ظل المستثمرون متفائلين بحذر قبل الموعد النهائي للمفاوضات في الأول من أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع أسهم المستهلكين والتجزئة، مدعوما بتوقعات توزيعات نقدية حكومية. وارتفعت أسهم "لوتي شوبينغ" بنسبة 3.07%، و"شين سيه غيه" بنسبة 6.57%، بينما ارتفعت أسهم شركة "أموري باسيفيك" لمستحضرات التجميل بنسبة 5.12%، و"إل جي إتش آند إتش" بنسبة 2.88%، وقفزت أسهم "هيون ديه موتور" لصناعة السيارات بنسبة 4.33%، بينما تقدمت شقيقتها كيا بنسبة 2.18%. وانخفض مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.14%، ليغلق عند 799.37 نقطة.