كوريا تشهد هطول أمطار في جميع أنحائها وانخفاضا في درجات الحرارة

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية هطولا متواصلا للأمطار طوال يوم أمس الاثنين، مع توقعات باستمرارها اليوم الثلاثاء أيضا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 50 ملليمترا من الأمطار في معظم المناطق حتى اليوم الثلاثاء، وما يصل إلى 80 ملليمترا في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان"، وما يصل إلى 60 ملليمترا في جزيرتيْ "أوللونغ" و"دوكدو".ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف ورياح وبرق، في الجزء الشرقي من مقاطعة "كانغ وان" صباح اليوم الثلاثاء.وسوف يساعد هطول الأمطار على تخفيف درجات الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى نهارا إلى أقل من 30 درجة مئوية اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بين 19 و23 درجة في معظم المناطق، ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم بعد غد الخميس.