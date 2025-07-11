سيول تتابع التطورات بعد قانون حظر تخفيض القوات الولايات المتحدة في كوريا

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تتابع حكومة كوريا الجنوبية التطورات المتعلقة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفقا لما ينص عليه مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية للعام القادم، الذي أقرّته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.ويدعو مشروع القانون إلى الحد من تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا، وتقييد نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.ويأتي هذا القانون في أعقاب تزايد التكهنات بأن إدارة دونالد ترامب قد تسعى إلى تخفيض حجم القوات الأمريكية في كوريا، حيث يحظر القانون مثل هذه الخطوات إلا في حالة تأكيد وزير الدفاع الأمريكي للكونغرس أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.ومع رفضه الخوض في تفاصيل مشروع القانون في ظل الإجراءات التشريعية، صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الاثنين بأن الكونغرس يُدرك تماما أهمية نشر قوات الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المسؤول أن الوزارة تعتزم الحفاظ على تواصل وثيق مع واشنطن، مع مراقبة التطورات ذات الصلة عن كثب.