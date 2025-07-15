فريق التحقيق مع السيدة الأولى السابقة يستدعي 4 رؤساء شركات

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استدعى فريق التحقيق الخاص بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، رؤساء أربع شركات، حاليين وسابقين، أمس الاثنين، على خلفية مزاعم بحصول مساعد كيم على استثمارات من هذه الشركات في ظروف غامضة.وأبلغ الفريق كلا من "كيم بوم سو" مؤسس شركة كاكاو، و"تشو هيون سانغ" نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إتش إس هيوسونغ"، و"يون تشانغ هو" الرئيس التنفيذي السابق لشركة كوريا للأوراق المالية، و"كيم إيكر راي" الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "داو كيووم"، بالمثول للاستجواب كشهود يوم الخميس.ويُشتبه في أن مساعد السيدة الأولى السابقة، المعروف بلقب كيم، قد حصل على استثمارات بقيمة 18 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار أمريكي، من هذه الشركات في عام 2023، على الرغم من أن شركة تأجير السيارات التابعة له قد سجلت خسائر تراكمية بلغت 34.6 مليار وون.ورفضت محكمة سيول المركزية يوم الثلاثاء الماضي طلب الفريق إصدار مذكرة تفتيش ومصادرة، والتي أشارت إلى اتهامات الإخلال بالواجب ضد الشركات الأربع، موضحة أن هذه الادعاءات لا تخضع لتحقيقات الفريق الخاص.