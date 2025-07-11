لي يزور موقع فيضان نفق تشونغ جو عام 2023 قبل الذكرى السنوية الثانية

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زار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" موقع فيضان نفق "تشونغ جو" عام 2023 في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، أمس الاثنين، قبل الذكرى السنوية الثانية للكارثة التي أودت بحياة 14 شخصا وإصابة 16 آخرين.وتلقى الرئيس إحاطة من وزارة البيئة والحكومة الإقليمية حول سبب انهيار السد على نهر "مي هو" القريب بعد هطول أمطار غزيرة يوم 15 يوليو 2023، وكيف أدى الانهيار إلى غمر النفق، بالإضافة إلى الجهود الوقائية.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ"، دعا الرئيس الحكومتين المركزية والمحلية إلى التمييز بين المهام التي يجب توزيعها والتعاون فيما بينهما، وتحمل المسؤولية وفقا لذلك.وأكد الرئيس أنه من الآن فصاعدا، سيُحاسب المسؤولون بصرامةٍ عن التسبب في إصابات نتيجة للإهمال الإداري وفقا لمعايير مختلفة تماما.ومن المقرر أن يلتقي لي، الذي تعهد بحماية السلامة العامة في خطاب فوزه الانتخابي، بعائلات ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال، غدا الأربعاء، الذي وقع في عام 2014، وحادث تدافع الحشود في منطقة "إي تيه وان" الذي وقع في عام 2022، وفيضانات نفق "تشونغ جو" في عام 2023، وتحطم طائرة "جيجو إير" في عام 2024.