الحكومة تتشاور مع الجامعات بشأن سبل عودة طلاب الطب إلى الدراسة

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تعهدت وزارة التعليم بالتشاور مع الجامعات والجهات الحكومية الأخرى المعنية، من أجل إيجاد سبل لعودة طلاب كليات الطب إلى دراستهم، بعد أن أعربوا عن رغبتهم في إنهاء المقاطعة الدراسية التي استمرت 17 شهرا احتجاجا على توجه الحكومة السابقة نحو زيادة حصص القبول في كليات الطب.ومع بدء المشاورات، صرّحت نائبة المتحدث باسم الوزارة "تشا يونغ آه"، أمس الاثنين، بأنه من الصعب تحديد موقف الوزارة بوضوح بشأن السماح بالمرونة الأكاديمية للطلاب الراغبين في العودة، مما يُشير إلى احتمال تغيير موقفها، حيث سبق أن رفضت الفكرة.وكان "لي سون او" الرئيس المؤقت لجمعية طلاب الطب الكورية، قد حثّ الحكومة يوم السبت الماضي على اتخاذ تدابير شاملة لتمكين الطلاب من استئناف دراستهم، وأكد أن الطلاب لا يطالبون بمعاملة تفضيلية كالمرونة الأكاديمية، بل سيستغلون العطلة الصيفية والمدرسة الصيفية للدراسة.ومع ذلك، تقول الجامعات إنه من المستحيل تطبيع الدراسة للطلاب العائدين دون بعض التدابير المرنة.ووفقا للوزارة، أتم إبلاغ حوالي ثمانية آلاف و300 طالب، أي ما يُعادل 40% من طلاب كليات الطب في كوريا، بالرسوب أو الطرد حتى أواخر مايو الماضي.