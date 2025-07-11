سيول تتخذ إجراءات بشأن مزاعم تحرش جنسي بواسطة دبلوماسي هندوراسي

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن حادثة وقعت مؤخرا، يُزعم فيها أن دبلوماسيا أجنبيا تحرش جنسيا براكبة في مترو بوسان، واعتدى على رجل آخر.وصرح مسؤول في الوزارة أمس الاثنين بأنه على الرغم من إدراك الوزارة لخطورة القضية، إلا أن نطاق المعلومات التي يمكن الكشف عنها محدود نظرا لاستمرار التحقيقات حتى الآن.وأضاف المسؤول أن الوزارة تحث البعثات الدبلوماسية في كوريا وموظفيها على الالتزام التام بالقوانين المحلية، وأنها تعتزم مواصلة هذه الجهود.ووفقا لمركز شرطة منطقة "هيه اون ديه" في بوسان يوم الأحد، تم احتجاز دبلوماسي من هندوراس، بتهمة التحرش الجنسي بامرأة، والاعتداء على رجل، في الخط الثاني لمترو الأنفاق في مدينة بوسان يوم 19 يونيو، وكان ذلك الدبلوماسي في حالة سُكر وقت وقوع الحادث.