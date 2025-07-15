ترامب يصف رسائل التعريفات الجمركية بأنها صفقات نهائية

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رسائل التعريفات الجمركية التي بعث بها إلى شركاء بلاده التجاريين هي صفقات "مبرمة بالفعل"، لكنه منفتح أيضا على مواصلة المناقشات.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو "مارك روته" في البيت الأبيض، ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول محادثات التجارة مع الاتحاد الأوربي.وقال ترامب إن الصفقات مبرمة بالفعل، والرسائل هي الصفقات، وأضاف أنه لا توجد صفقات أخرى يمكن إبرامها. وأكد ترامب أن أوربا ترغب في إبرام نوع مختلف من الصفقات، وأن الولايات المتحدة منفتحة دائما على الحوار، بما في ذلك أوربا، مشيرا إلى أن مفاوضين من الاتحاد الأوربي سيزورون الولايات المتحدة قريبا.وقد أرسل ترامب حتى الآن 25 رسالة تعريفات جمركية إلى شركاء بلاده التجاريين، بدءا من كوريا الجنوبية واليابان يوم الاثنين الماضي، بينما أرجأ موعد بدء الرسوم الجمركية المتبادلة من 9 يوليو إلى 1 أغسطس.