طلب مذكرات توقيف بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة سام بو للإنشاءات

Photo : YONHAP News

يسعى فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في مزاعم ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إلى استصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين في شركة إنشاءات، متورطين في قضية التلاعب بالأسهم التي يُزعم ارتباط "كيم" بها.وأعلن الفريق، بقيادة المحقق الخاص "مين جونغ كي"، أمس الاثنين أنه أصدر مذكرات توقيف بحق كل من: "لي إيل جون" الرئيس الحالي لشركة "سام بو" للإنشاءات، و"تشو سونغ اوك" الرئيس السابق للشركة، إلى جانب نائب رئيس سابق ورئيس تنفيذي سابق، بتهمة انتهاك قانون أسواق رأس المال.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الفريق إصدار مذكرات توقيف منذ بدء تحقيقاته في وقت سابق من هذا الشهر في مزاعم تورط كيم.ويُتهم المسؤولون التنفيذيون الأربعة بخداع المستثمرين لشراء أسهم الشركة في عام 2023 بناء على معلومات كاذبة تفيد بأنها ستشارك في مشروعات إعادة إعمار في أوكرانيا، ثم بيع أسهمهم بأسعار مبالغ فيها لتحقيق مكاسب غير مشروعة تُقدر بملايين الدولارات.ويُزعم أنهم نشروا معلومات كاذبة بهدف تضخيم أسعار الأسهم، وربما كان ذلك بمعرفة مسبقة أو ارتباط بالسيدة الأولى السابقة.