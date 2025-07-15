بدء الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وبيونغ يانغ يوم 27 يوليو

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة النقل الروسية أن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو ومدينة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية سوف تبدأ يوم 27 يوليو الجاري.وأوضحت الوزارة أمس الاثنين أن شركة الطيران العارض "نورد ويند" ستُشغّل الرحلات وتربط العاصمتين برحلات جوية مباشرة. وأضافت الوزارة أن مدة الرحلة ستبلغ حوالي ثماني ساعات.وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، "روسافياتسيا"، قد أصدرت التصريح اللازم لشركة "نورد ويند" الأسبوع الماضي.وأفادت التقارير بأن "نورد ويند" تقدمت بطلب للحصول على الترخيص في يونيو لتسيير رحلات مباشرة على هذا المسار مرتين أسبوعيا.ويُعدّ خط الطيران المباشر الوحيد بين البلدين حاليا بين بيونغ يانغ ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.