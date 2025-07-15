الحكومة والحزب الحاكم يناقشان إجراءات لمواجهة موجات الحر

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عقدت الحكومة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا تشاوريا سياسيا لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة موجات الحر، بما في ذلك سبل الحد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ومنع الحوادث الصناعية المرتبطة بالحرارة.وفي الاجتماع الذي عقد في مقر البرلمان اليوم الثلاثاء، بحث التكتل الحاكم وضع موجة الحر وناقش خططا لمنع الأضرار في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى توقعات العرض والطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.وأكد "جين سونغ جون" كبير واضعي السياسات في الحزب، على ضرورة اتخاذ تدابير طويلة الأجل لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل متكرر بسبب موجات الحر، كما دعا جين إلى رصد شامل لتقييم أضرار موجات الحر بشكل آني، واتخاذ تدابير حازمة لدعم الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سكنية هشة.وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية العمال من مخاطر الحرارة في مكان العمل، مرحبا بإقرار مشروع قانون مؤخرا يفرض استراحة لمدة 20 دقيقة لكل ساعتين من العمل خلال موجات الحر.وأضاف النائب أنه يجب اتخاذ تدابير فعالة لاحتواء الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المتوقعة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة، حتى لو بدت هذه التدابير مفرطة.