زيادة ملحوظة في عدد مرضى الحصبة في كوريا

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زاد عدد مرضى الحصبة في كوريا الجنوبية هذا العام، بمن في ذلك الكثير من القادمين من الخارج، بمقدار 1.4 ضعف مقارنة مع العام الماضي.وقالت الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد المصابين بالحصبة منذ بداية هذا العام وحتى الخامس من شهر يوليو الجاري قد وصل إلى 65، وهو ما يعد 1.38 ضعف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغ 47.وكان من بين المصابين هذا العام 46 جاؤوا إلى كوريا بعد إصابتهم في الخارج، منهم 42 شخصا أصيبوا في فيتنام، وشخص واحد من كل من أوزباكستان وتايلاند وإيطاليا ومنغوليا.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتشر مرضى الحصبة باستمرار في كل من أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأيضا في منطقة جنوب شرق آسيا التي يزورها الكثير من الكوريين عادة.وبلغ إجمالي عدد المصابين بالحصبة في مختلف أنحاء العالم حوالي 359 ألف في العام الماضي، بينما أصيب 88 ألفا و355 شخص بالمرض خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.الجدير بالذكر أن الحصبة مرض تنفسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء.